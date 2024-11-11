Україна уклала угоди з Данією на €535 мільйонів на закупівлю зброї для ЗСУ

Україна та Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Гроші підуть на озброєння для ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який підписали наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.
За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.
Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала €50 мільйонів. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
- У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.
- У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». І вже у вересні їх передали до Сил оборони України.
- Наприкінці вересня Данія заявила, що інвестує понад $628 млн в українську оборонну промисловість.