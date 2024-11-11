Україна уклала угоди з Данією на €535 мільйонів на закупівлю зброї для ЗСУ

Україна та Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Гроші підуть на озброєння для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який підписали наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 мільйонів. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.