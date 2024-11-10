Перемога Трампа на виборах США, вибори в Молдові й масовані обстріли. Головне за тиждень

На президентських виборах у США переміг республіканець Дональд Трамп, а в Молдові — Майя Санду. У Німеччині урядова криза, а Росія масовано обстрілює Україну. «Бабель» зібрав найважливіші новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Вибори президента США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів.

Дональд Трамп

Незабаром після оголошення попередніх результатів виборів президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Трампом. За словами Зеленського, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Під час їхньої розмови, писало видання Axios, був присутній мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск.

Дональд Трамп підтримує ідею більшої ізоляції Штатів у дипломатичному плані та захист інтересів економіки. Він обіцяє розширити армію і пропонує запровадити нову протиракетну оборону — це ідея 40-го президента США Рональда Рейгана часів Холодної війни. Республіканець наполягає, що швидко завершить війну РФ в Україні та конфлікт на Близькому Сході, не пояснюючи, як саме. Трамп резюмує свій підхід фразою Рейгана: «Мир через силу».

Днями Трамп уже назвав першу людину зі своєї майбутньої команди — керівницю апарату Білого дому Сюзі Вайлз, яка стане першою жінкою на цій посаді. Вона допомогла Трампу виграти на виборах президента.