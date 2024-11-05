Підсумки референдуму про євроінтеграцію Молдови внесли до Конституції. Постанову Конституційного суду Молдови про визнання результатів опублікували в урядовому віснику, тож вона набула чинності.

Преамбулу Конституції доповнять двома новими пунктами:

«Підтверджуючи європейську ідентичність народу Республіки Молдова та безповоротність європейського вектору Республіки Молдова. Затверджуючи інтеграцію в Європейський Союз як стратегічну мету Республіки Молдова».

На референдумі 20 жовтня 50,35% громадян віддали свої голоси за євроінтеграційний курс країни — перевага була мінімальною, і то завдяки діаспорі. Голосів за рух до ЄС було лише на 11 277 більше, ніж проти.

Одночасно з цим відбувались й вибори президента Молдови — на них перемогла проєвропейська чинна президентка Майя Санду. Однак проросійська Партія соціалістів Молдови, яка підтримувала конкурента Санду Олександра Стояногло, результатів виборів не визнає і каже, що Санду — нелегітимна президентка.