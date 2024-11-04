Соціалісти Молдови, які висували Стояногло на виборах, не визнають результатів голосування

Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) не визнає результатів виборів президента на закордонних дільницях. Політики переконані, що голосування не було вільним і демократичним.

Про це йдеться в заяві політсили.

Члени партії називають свого кандидата в очільники держави Олександра Стояногло «народним президентом». Натомість офіційна переможниця голосування Майя Санду, на думку соціалістів, нелегітимна. Її начебто «визнають лише її спонсори та куратори з-за кордону», а народ Молдови «почувається обдуреним та обкраденим». Партія соціалістів висунула владі такі зауваження:

необґрунтоване скорочення виборчих дільниць у Придністровському регіоні та за кордоном;

блокування доступу людей до місць для голосування;

агітація в день тиші та в день виборів;

«сотні» випадків фальсифікації виборів, зникнення урн для голосування.

ПРСМ стверджує, що через це сотні тисяч громадян країни не змогли взяти участь у виборах, що пояснює підсумковий розрив у кількості голосів. Міжнародні спостерігачі начебто ще в першому турі виявили масовий примус бюджетників до голосування і «створення монополії чинній президентці в медіа».

Вибори у Молдові

Чинна президентка Майя Санду, за даними підрахунків 99,59% бюлетенів, набрала 55,26% голосів. Її суперник, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,74%. Перевага Санду над Стояногло перевищує 176 тисяч голосів.

Одночасно з президентськими виборами відбувся референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальною — 50,35%. Голосів за було більше лише на 11 277 завдяки діаспорі.

Кишинів прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови стати частиною блоку до кінця десятиліття доволі амбітна. Країні доведеться подолати чимало викликів, зокрема корупцію в системі судочинства.

Під час другого туру президентських виборів 3 листопада Молдова попередила країни Євросоюзу, що Росія спробує перешкодити голосуванню емігрантів на виборчих дільницях за кордоном. Пізніше Кишинів почав розслідувати організоване підвезення виборців до дільниць у країні та за кордоном.

Проросійський політик вже очолював державу у 2016 році. Йдеться про Ігоря Додона, який в другому турі виборів залучився підтримкою 52% громадян. Майя Санду тоді набрала на 4% менше. У січні 2018 року Конституційний суд Молдови тимчасово припинив повноваження президента через відмову затвердити уряд.

У 2020 році Санду вдалося взяти реванш з майже 58% голосів. У травні 2022 Генпрокуратура Молдови порушила щодо Додона кримінальну справу за підозрою в корупції.

Після 24 лютого 2022 політик заявляв, начебто «всі сторони винні в конфлікті». На запитання, кому належать Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська області, експрезидент відповідав, що «за результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна».