Майя Санду перемогла на президентських виборах у Молдові

Проєвропейська чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла на цьогорічних виборах президента країни.

Про це стало відомо з підрахунків Центральної виборчої комісії.

За даними підрахунків 99,59% бюлетенів, Санду набрала 55,26% голосів, а її суперник, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,74%. Перевага Санду над Стояногло становить понад 176 тисяч голосів.

Спочатку Стояногло утримував лідерство, але воно зменшувалося в міру підрахунку голосів у великих містах та за кордоном, де Санду має більшу підтримку.

«Молдово, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб про нього написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв», — заявила Санду.

У свою чергу Стояногло зазначив, що «демократія — це насамперед зрілість перед результатом», і закликав до стабільності та врегулювання конфліктів у країні.

Центральна виборча комісія повідомила, що явка виборців перевищила 54% — це вище, ніж у першому турі, а також вище, ніж у другому турі президентських виборів 2020 року.