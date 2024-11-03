У Молдові почався другий тур президентських виборів

У Молдові 3 листопада почався другий тур президентських виборів.

Змагаються два кандидати — чинна президентка Молдови Майя Санду, яка просуває проєвропейський курс країни, та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії.

У першому турі виборів, який пройшов 20 жовтня, лідирувала Санду. Вона набрала 42,45% голосів виборців, а Стояногло — 25,98%.

Стояногло підтримує опозиційна проросійська Партія соціалістів. Її лідер, експрезидент Молдови Ігор Додон, не став балотуватися, але закликав своїх прихильників голосувати за Стояногло. Водночас соціалістам не вдалося вмовити жодну іншу партію підтримати свого кандидата. Стояногло, своєю чергою, заявив: якщо його оберуть новим президентом Молдови, то його перший візит буде у невизнане Придністровʼя.

Сьогодні у Молдові до 21:00 діють 1 988 виборчих дільниць. Для громадян Молдови, які живуть за кордоном, відкрили 231 виборчу дільницю у 37 країнах.