WSJ: Ізраїль знищив в Ірані всі С-300, які були основою його ППО

Під час атак по військових обʼєктах на території Ірану 26 жовтня Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишалися на озброєнні Ірану.
Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Ці комплекси були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану та змогли перехопити, як пише газета, щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь майже 100 ізраїльських бойових літаків.
Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, знищиди під час цієї атаки. Четвертий знищили ще раніше.
- Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет. У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що завдали удару «в саме серце окупованих земель» у відповідь на «мученицьку смерть» лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушана.
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