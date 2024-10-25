Bloomberg: Північна Корея планує відправити додаткові війська до Росії

Північна Корея планує направити додаткові війська до Росії. Перша група з 1 500 елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії як частина плану розгортання близько 10 000 солдатів з Північної Кореї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на розвідку Південної Кореї.

Ці підрозділи прибули у Владивосток між 8 і 13 жовтня, невдовзі після першого з 1990 року візиту російських військових кораблів до Північної Кореї, зазначає агентство.

У документах розвідки також викладено деталі масштабів поставок зброї з Північної Кореї для підтримки військових операцій Росії в її війні проти України.

Як показав аналіз, від серпня минулого року Пхеньян відправив приблизно 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва калібру 122 мм і 152 мм. Також на полі бою в Україні вперше виявлено близько 100 ракет Hwasong-11, а також протитанкову зброю Bulsae-4.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня зафіксували в Курській області Росії. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили приблизно 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів, зокрема трьох генералів.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.