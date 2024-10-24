«Дія» анонсувала запуск 6 нових сервісів

Незабаром на порталі державних послуг «Дія» стануть доступними шість нових сервісів. Серед них — швидке пересилання документів, перевірка акцизних марок і відомості про зброю.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Майже щотижня запускаємо сервіси в «Дії» та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — каже посадовець.

Так, до переліку оновлень увійшли:

відображення інформації про зброю і дозволи на володіння нею. За потреби користувачі зможуть замовити в застосунку витяг з Єдиного реєстру зброї;

«еАкциз», що дозволить перевірити легальність алкоголю або тютюну через сервіс держпослуг, — відомості про продукцію будуть в електронній системі;

мультишеринг, за допомогою якого українці відправлятимуть копії одразу кількох документів, дДовідки пересилатимуться у кілька кліків;

сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець». Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання протипожежних робіт;

оповіщення про проблеми зі зв’язком. У випадку знеструмлень можна буде повідомити про це, щоб регулятор міг вирішити ситуацію;

«Дія.Підпис» для юридичних осіб. Він працюватиме як звичайний «Дія.Підпис», але має спростити й прискорити роботу установ і компаній.

Федоров зазначив, що частину сервісів запустять вже незабаром. Водночас щодо решти, за словами міністра, поки «розвʼязують бюрократичні питання».

Єдиний реєстр зброї в Україні розпочав роботу 23 червня 2024 року. Його мета — посилити контроль за обігом вогнепальної зброї та спростити процес її оформлення. За результатами опитування МВС України та Мінцифри в «Дії» у 2022 році, майже 59% респондентів хотіли мати зброю для особистого захисту.

У жовтні 2024 український уряд ухвалив нормативні документи для регулювання використання системи «еАкциз». Очікується, що вона стане ключовим інструментом боротьби з контрабандою. Закон про запровадження електронної марки акцизного податку президент підписав у липні.

Запуск комплексної послуги «е-Підприємець» у «Дії» уряд підтримав у листопаді 2023 року. Тоді пресслужба застосунку анонсувала, що в одній послузі буде все для започаткування бізнесу — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.

Авторка: Анастасія Могилевець