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«Дія» анонсувала запуск 6 нових сервісів

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Незабаром на порталі державних послуг «Дія» стануть доступними шість нових сервісів. Серед них — швидке пересилання документів, перевірка акцизних марок і відомості про зброю.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Майже щотижня запускаємо сервіси в «Дії» та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — каже посадовець.

Так, до переліку оновлень увійшли:

  • відображення інформації про зброю і дозволи на володіння нею. За потреби користувачі зможуть замовити в застосунку витяг з Єдиного реєстру зброї;
  • «еАкциз», що дозволить перевірити легальність алкоголю або тютюну через сервіс держпослуг, — відомості про продукцію будуть в електронній системі;
  • мультишеринг, за допомогою якого українці відправлятимуть копії одразу кількох документів, дДовідки пересилатимуться у кілька кліків;
  • сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець». Триває робота над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання протипожежних робіт;
  • оповіщення про проблеми зі зв’язком. У випадку знеструмлень можна буде повідомити про це, щоб регулятор міг вирішити ситуацію;
  • «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Він працюватиме як звичайний «Дія.Підпис», але має спростити й прискорити роботу установ і компаній.

Федоров зазначив, що частину сервісів запустять вже незабаром. Водночас щодо решти, за словами міністра, поки «розвʼязують бюрократичні питання».

Авторка: Анастасія Могилевець