У «Дії» зʼявиться комплексна послуга «е-Підприємець»

Уряд підтримав запуск комплексної послуги «е-Підприємець» у «Дії», пише пресслужба.

Щоб відкрили свій бізнес, потрібно буде відкрити портал «Дія» і заповнити заяву (це може зайняти 20 хвилин). В одній послузі буде все для запуску — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.

Пізніше послугою «е-Підприємець» можна буде скористатися на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Наприклад, розширити бізнес.

Також у застосунку «Дія» зʼявляться дозволи на виїзд дитини за кордон.