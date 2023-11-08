У «Дії» зʼявиться комплексна послуга «е-Підприємець»

Уряд підтримав запуск комплексної послуги «е-Підприємець» у «Дії», пише пресслужба.
Щоб відкрили свій бізнес, потрібно буде відкрити портал «Дія» і заповнити заяву (це може зайняти 20 хвилин). В одній послузі буде все для запуску — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.
Пізніше послугою «е-Підприємець» можна буде скористатися на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Наприклад, розширити бізнес.
Також у застосунку «Дія» зʼявляться дозволи на виїзд дитини за кордон.
- Раніше в «Дії» зʼявилася можливість сплатити штраф за адмінпорушення, перереєструвати авто онлайн і повернути вклади зі збанкрутілих банків.