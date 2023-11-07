У застосунку «Дія» зʼявляться дозволи на виїзд дитини за кордон

Кабінет міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб скористатися послугою, обоє батьків мають завантажити «Дію». Потім один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку «Дія.Підписом». Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть перевірити їх онлайн.

Послуга в «Дії» буде безкоштовною. Також батьки, як і раніше, зможуть оформити дозвіл у більш традиційний спосіб — у нотаріуса.