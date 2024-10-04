В Україні посилять контроль за ринком тютюну та алкоголю

В Україні зʼявиться цифровий контроль за ринком тютюну та алкоголю, що допоможе боротися з контрабандою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Уряд ухвалив нормативні документи, які регулюють використання системи «еАкциз». Вона стане ключовим інструментом боротьби з контрабандою. За допомогою «еАкцизу» українці зможуть перевіряти легальність товарів через «Дію», а бізнеси — швидко отримувати акцизні марки онлайн.

За словами Федорова, збитки від контрабанди у 2023 році перевищли 30 мільярдів гривень. «еАкциз» має допомогти змінити ситуацію. Ось що він робитиме:

замінить паперову марку акцизного податку на електронну;

генеруватиме унікальні марки з кодом, які неможливо підробити;

відстежуватиме рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника чи імпортера до кінцевого споживача;

дасть змогу громадянам самостійно перевіряти легальність і походження товару і надсилати скаргу в разі порушення.

Для держави користь полягає в тому, що зростатимуть бюджетні надходження від сплати акцизного податку, обмежаться канали збуту контрабанди, систематизується контроль обігу акцизних товарів тощо.

Тим часом бізнес отримає рівні конкурентні умови, бо зміниться частка тіньового ринку, автоматизуються процеси звітності, а також захистить власну продукцію від фальсифікації.