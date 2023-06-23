В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Що він дає

В Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

З реєстру можна дізнатися інформацію про свою зареєстровану зброю. А процедура отримання дозволів на неї спроститься завдяки диджиталізації.

Також можна створювати електронні кабінети, щоб отримувати послуги, наприклад, подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або в магазині з продажу зброї).

Якщо в громадян виникатимуть запитання, то МВС створило додаткові канали зв’язку:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot.

У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що на складах магазинів є близько 70 тисяч одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти. За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це один мільйон 300 одиниць без трофейної і тієї, яка зʼявиться в Україні.