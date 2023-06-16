В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї

З 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це Міністерство внутрішніх справ оголосило 16 червня.
З реєстру можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів буде спрощена завдяки диджиталізації.
Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому — можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї). Для цього треба:
- зайти на портал «Єдине вікно громадянина»;
- авторизуватися;
- оформити заявку;
- прикріпити пакет необхідних документів;
- додати сканкопії;
- завірити копії електронним підписом;
- надіслати заявку.
У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що на складах магазинів є близько 70 тисяч одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти. За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це один мільйон 300 одиниць без трофейної і тієї, яка зʼявиться в Україні.
- У травні 2022 року Міністерство внутрішніх справ спільно з Мінцифри запустили в «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Воно показало, що майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб, 21,82% — проти володіння зброєю.