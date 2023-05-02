В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. Це спростить її куплівлю і продаж

З червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Кожен власник зброї матиме електронний кабінет з усіма даними про неї, термінами перереєстрації, перевірками та відмітками купівлі-продажу.

Також це дозволить замовити зброю без входу в підрозділи дозвільної системи і без магазинів. Зараз на складах магазинів, як зазначає міністр, є близько 70 тисяч одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти.

За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це 1 млн 300 одиниць без трофейної, і тією, яка зʼявиться в Україні.