У Єврокомісії вимагають розслідування загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Євродепутати вимагають розслідування загибелі в російському полоні журналістки Рощиної.

Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації із захистом прав журналістів, передає кореспондент Укрінформу.

«Абсолютно необхідно якнайшвидше провести ретельне і незалежне розслідування, яке повністю зʼясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної, і ми будемо вимагати від Росії припинити зловживання її кримінальною системою для залякування журналістів та інших громадян шляхом політично мотивованих кримінальних розслідувань проти них», — заявив доповідач від Єврокомісії Вопке Гукстра.

За його словами, смерть Вікторії Рощиної в російському увʼязненні є черговим прикладом, коли Росія ігнорує міжнародні зобовʼязання.

«Саме російська влада і ніхто інший взяла на себе повну відповідальність за її безпеку, за її здоровʼя та фізичну недоторканність, коли свавільно утримувала її на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року», — сказав єврокомісар.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до Росії.

Вже за рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову утримує її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутись в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Росія поки не передала Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.