Камала Гарріс змінює свою передвиборну стратегію, оскільки занепокоєна успіхами Трампа

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс змінює свою передвиборну стратегію, щоб заручитися більшою підтримкою чоловіків і республіканців.

Про це пише Reuters.

Серед іншого, вона посилює нападки на свого опонента, кандидата від Республіканської партії, експрезидента Дональда Трампа, оскільки занепокоєність демократів зростає через опитування виборців, які показують, що її суперник має чималий успіх.

За останніми опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборчими опитуваннями, Трамп або випереджає Гарріс на один-два відсотки, або кандидати мають рівні шанси на перемогу.

Це момент розчарування для бурхливої ​​кампанії, яка розпочалася величезним стрибком ентузіазму і внесків коштів, коли Гарріс замінила чинного президента США Джо Байдена в липні, провела потужний з’їзд Демократичної партії та була широко визнана переможницею своїх єдиних дебатів із Трампом.

Врешті, після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитися на національній арені, Гарріс повертається до своєї «прокурорської позиції», яку продемонструвала ще в липні, щойно замінивши Байдена на цьогорічних президентських перегонах. У такий спосіб демократка хоче показати силу виборцям, яких приваблює імідж Трампа як могутнього лідера.

Під час свого передвиборчого мітингу в понеділок у місті Ері, штат Пенсильванія, вона зробила рідкісний крок, навівши фрагменти висловлювань Трампа про «ворога всередині» Америки — як аргумент на підкріплення свого твердження, що він становить небезпеку для демократії. Це були слова Трампа про те, що в країні є «дуже погані люди — хворі, радикальні, ліві, божевільні», припустивши, що вони можуть створити хаос під час виборів. Він тоді запропонував мобілізувати військових, щоб «уникнути заворушень».

Цього тижня вона дала інтервʼю темношкірому радіоведучому Charlamagne tha God, відомому своїми відвертими інтерв’ю зі знаменитостями. Раніше він критикував Гарріс і президента Джо Байдена та називав демократів «боягузами». Це інтервʼю демократка дала, щоб зміцнити підтримку серед темношкірих чоловіків. Серед іншого, вона пообіцяла декриміналізувати марихуану та провести реформу поліції, спрямовану на протидію насиллю правоохоронців над темношкірими.

Після цього вона дала конфронтаційне інтерв’ю телеканалу Fox News, щоб звернутися до консерваторів. Там вона, вочевидь, наголошувала на питаннях, які найбільше хвилюють виборців-республіканців. Серед іншого, вона заявила, що демократи боролися б з нелегальною міграцією набагато ефективніше, ніж це роблять республіканці.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.