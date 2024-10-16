У перший день завчасного голосування в одному з ключових штатів — Джорджії — явка була рекордною

У вівторок, 15 жовтня, в одному з «хитких» американських штатів — Джорджії — зафіксували рекордну явку для першого дня дострокових виборів.

Про це повідомив виборчий чиновник у Джорджії Габріель Стерлінг.

Дільниці прийняли понад 328 тисяч бюлетенів. Попередній рекорд встановили під час виборів у 2020 році — 136 тисяч бюлетенів.

У останніх опитуваннях з невеликим відривом кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випередив демократку Камалу Гарріс. За експрезидента свої голоси віддали 49% громадян, тоді як за Гарріс — 48%, свідчать дані The New York Times. Загалом у попередніх опитуваннях переважно лідирує Трамп.

Натомість у 2020 році виборці з Джорджії надали перевагу демократам. З невеликим відривом лише у 11 779 голосів із майже 5 мільйонів бюлетенів лідирував президент Джо Байден. Трамп навіть намагався оскаржити цей результат, однак у нього нічого не вийшло.

Рекордна кількість бюлетенів цьогоріч може бути зумовлена тим, що у Джорджії ввели нові правила голосування, які суттєво обмежують кількість скриньок на виборчих дільницях, а також час на голосування.

Тоді як у 2020 році скриньки були доступні цілодобово, цьогоріч їх буде значно менше і віддати голоси можна буде лише в робочий час. Це заохочує громадян до дострокового голосування поштою.