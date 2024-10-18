Білий дім: У НАТО дискутують щодо запрошення України, але консенсусу поки нема

Серед країн НАТО наразі тривають дискусії з питання запрошення України до Альянсу.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена на брифінгу, передає пресслужба Білого дому.

«Серед членів НАТО триває дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення», — сказав він.

Водночас він нагадав, що на саміті НАТО в липні всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО.

«Отже, питання полягає в тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків», — підкреслив чиновник.

Він запевнив, що зараз йде «активна розмова» щодо різних елементів плану перемоги, викладеного президентом Володимиром Зеленським.

«Є певні елементи, які ми зараз виконуємо з погляду надання додаткових військових можливостей, що також є елементом плану», — наголосив він.

Американський чиновник зазначив, що позиція США і Байдена, зокрема, полягає в тому, щоб «поставити Україну в позицію сили».

«Ми хочемо, щоб вона перемогла в цій війні. І ми повинні надати їй можливості, які їй для цього потрібні. Але ми не можемо зробити це самотужки. Ми повинні зробити це разом з нашими партнерами і союзниками, саме тому президент Байден закликав до саміту в Рамштайні», — додав представник Білого дому.

За його словами, зустріч у форматі «Рамштайн», найімовірніше, відбудеться в листопаді.

Вступ України в НАТО

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою, яка передбачає вступ до Альянсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

11 липня 2023 року на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники й будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. За результатами саміту НАТО у Вільнюсі країни-члени прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу. ПДЧ для України скасували, проте Київ не отримав повного запрошення.

Натомість країни «Великої сімки» і країни Північної Європи погодили гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Наразі Україна впроваджує стандарти НАТО, підлаштовує під них війська, зокрема управління, а також проводить необхідні реформи.

Зеленський 16 жовтня публічно представив план перемоги, перший пункт якого передбачає вступ України в НАТО ще до завершення війни.