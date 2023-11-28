Міноборони запровадило нові стандарти НАТО. Вони стосуються повітряних і космічних операцій

У Міноборони та Збройних силах України за жовтень і листопад 2023 року запровадили ще чотири стандарти НАТО (загалом уже 280 стандартів).
Про це пише пресслужба відомства.
Серед нових стандартів є такі:
- «Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі», тобто підготова до бойових дій у містах;
- «Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО»;
- «Проведення сухопутних тактичних дій»;
- «Повітряні та космічні операції».
Загалом в Альянсі є 1 135 стандартів, тоді як у Міноборони та ЗСУ вже запровадили майже чверть від загальної кількості (24,6%). Стандарти НАТО в секторі безпеки й оборони України — це пріоритетне завдання на шляху до членства. Водночас для вступу в Альянс Україні не потрібно запроваджувати 100% стандартів, оскільки в середньому країни-члени запровадили приблизно 30%.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України. Натомість країни «Великої сімки» та країни Північної Європи заявили про готовність надати гарантії безпеки для України. Детальніше про них тут. Вже 24 країни НАТО підтримали членство України.