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КНДР каже про 1,4 млн людей, які готові до «священної війни» на тлі напруженості з Південною Кореєю

Автор:
Оля Березюк
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У Північній Кореї відзвітували про 1,4 млн громадян, які палко бажають воювати у «священній війні» і знищити ворогів.

Про це повідомляє KCNA.

Агентство заявляє, що молодь масово зголошується вступати в армію через запуск Південною Кореєю дронів, які розкидали агітлистівки над Пхеньяном.

«Молодь сповнена рішучості взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції... За наявними даними, 14 і 15 жовтня понад 1,4 мільйона представників молодіжних ліг, а також молодь і студенти по всій країні зголосилися вступити до Корейської народної армії або повернутися до її лав», — йдеться в повідомленні.

KCNA зазначає, що молодь та студенти по всій країні підписували заяви про вступ або повернення до армії, пообіцявши до останнього «зʼясовувати стосунки з огидними маніяками та злочинцями й перерізати їм горлянки».

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Що передувало

Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. За тиждень до цього військові Північної Кореї оголосили про план «повного відділення» території своєї країни від Південної Кореї.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.