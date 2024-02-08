Північна Корея скасовує все економічне співробітництво з Південною Кореєю

Верховні народні збори Північної Кореї проголосували за розірвання всіх угод з Південною Кореєю, які стосуються сприяння економічному співробітництву між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Також КНДР проголосувала за скасування законів, що регулюють економічні звʼязки із Сеулом, включно зі спеціальним законом про функціонування туристичного проєкту на горі Кумганг.

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Тури до гори, яка розташована на північ від східного кордону, були символом економічної співпраці, що почалася в період взаємодії між двома Кореями на початку 2000-х років. На горі за цей час побували майже два мільйони південнокорейських відвідувачів. Однак проєкт призупили у 2008 році, коли північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, який зайшов у заборонену зону.

Міністерство обʼєднання Південної Кореї, яке займається звʼязками з Пхеньяном, заявило, що дії КНДР не є несподіванкою, вони лише посилять її ізоляцію. Сеул не визнав односторонній крок.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.