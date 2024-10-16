ЦАХАЛ заявив про 140 ударів по об’єктах «Хезболли» та ліквідацію командира ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію проти «Хезболли» на півдні Лівану, а ізраїльські військові ліквідували командувача сил безпілотників ХАМАС на півночі сектора Гази.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

За його даними, за минулу добу під час перестрілок та повітряних ударів було знищено десятки бойовиків «Хезболли». Ізраїль заявив, що знайшов велику кількість зброї, в тому числі ракетні, мінометні та протитанкові ракетні установки, націлені на населені пункти на півночі Ізраїлю, а також гранати і додаткове військове спорядження.

Крім того, з повітря ЦАХАЛ завдав понад 140 ударів по обʼєктах «Хезболли», включаючи склади зброї, пускові установки, націлені на ізраїльську територію, терористичну інфраструктуру і терористичні осередки.

Також зазначається, що у районі Джабалії за минулу добу ізраїльські війська ліквідували понад 50 терористів в результаті ближніх зіткнень і повітряних ударів. А в районі Рафаха за допомогою безпілотників ліквідували озброєний терористичний осередок, який планував напад на війська ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ також заявив, що ліквідував у Газі Махмуда аль-Мабхуха, командувача сил безпілотних літальних апаратів ХАМАС на півночі сектора Газа. Він спрямовував удари БпЛА на ізраїльську територію і війська ЦАХАЛ.

Водночас США заявили Ізраїлю, що дають йому 30 днів для розширення доступу гуманітарної допомоги до Гази, інакше країна залишиться без військової допомоги США, передає BBC.

У листі до керівництва Ізраїлю США зазначили, що глибоко стурбовані погіршенням гуманітарної ситуації, оскільки Ізраїль відмовив або перешкоджав майже 90% гуманітарних переміщень між північчю та півднем минулого місяця.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Зокрема, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ, де країна межує з Ліваном, і розпочинається «нова фаза» війни.

27 вересня Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після того ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала вже двох наступників Насралли, але не назвав їхніх імен.

30 вересня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані.