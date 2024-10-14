В Італії скасували виправдувальні вироки у справі про секс-вечірки покійного експремʼєра Берлусконі

Верховний суд Італії скасував виправдання для 23 людей за звинуваченнями в отриманні хабаря від покійного експрем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі в обмін на мовчання у «Справі Рубі».

Про це передає Reuters.

У лютому минулого року Міланський суд виправдав Берлусконі та всіх решту обвинувачених (переважно молодих жінок, гостей його секс-вечірок Bunga Bunga), бо вирішив, що з боку прокурорів були юридичні помилки.

Тепер судді Верховного суду відхилили рішення і заявили, що обвинувачені мають подати апеляцію за звинуваченнями в хабарництві. Серед них і марокканська танцівниця Карім Рашид ель-Мару під псевдонімом «Рубі, викрадачка сердець».

Що таке «Справа Рубі»

Справа, у межах якої премʼєр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі звинувачували в платі за секс неповнолітній танцівниці Карім Рашид ель-Мару. І Берлусконі, і Рубі заперечували, що в них був сексуальний звʼязок. У 2013 році Берлусконі засудили до 7 років вʼязниці, але потім вирок скасували.

Того ж року медіамагнат публічно заявив, що щомісячна винагорода, яку виплачують 20 жінкам, які опинилися під слідством, — це компенсація за шкоду, завдану їхній репутації після судових процесів через скандал з його секс-вечірками.