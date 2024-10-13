Ізраїль закликав ООН вивести миротворців з півдня Лівану, де ЦАХАЛ проводить наземну операцію

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав вивести миротворців ООН з районів бойових дій на півдні Лівану.

Про це пише The Times of Israel.

Звертаючись до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, Нетаньягу заявив, що «настав час вивести Тимчасові сили ООН в Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів «Хезболли» і з районів бойових дій».

«ЦАХАЛ неодноразово просив про це, і неодноразово отримував відмову, і все це для того, щоб надати живий щит терористам «Хезболли», — каже Нетаньягу.

UNIFIL заявляють, що ЦАХАЛ завдав ударів по ряду їх постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі. Солдати UNIFIL отримали легкі поранення внаслідок інцидентів.

«Ваша відмова евакуювати солдатів UNIFIL робить їх заручниками «Хезболли». Це ставить під загрозу як їхні життя, так і життя наших солдатів», — стверджує ізраїльський премʼєр.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль «шкодує про поранення» миротворців, і що країна робить все можливе, щоб запобігти цьому.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Зокрема, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ, де країна межує з Ліваном, і розпочинається «нова фаза» війни.

27 вересня Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після того ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала вже двох наступників Насралли, не називаючи їхніх імен.

30 вересня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані.