Reuters: ЄС незабаром введе перші санкції проти Ірану через передачу ракет Росії

У понеділок, 13 жовтня, Європейський Союз запровадить санкції проти фізичних і юридичних осіб у звʼязку з передачею Іраном балістичних ракет Росії.

Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

За словами чиновника, це буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії.

Він також наголосив, що санкції будуть спрямовані як на окремих осіб, так і на організації, але не надав подробиць.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.