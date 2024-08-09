Reuters: Іран передасть Росії сотні балістичних ракет Fath-360

Зараз в Ірані десятки російських військових навчаються використовувати тактичні балістичні ракети із супутниковим наведенням Fath-360. Найближчим часом Росія отримає їх сотні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Російське Міноборони підписало в грудні минулого року в Тегерані контракт на постачання ракет Fath-360 та Ababil. Відомо, що ракети Fath-360 мають максимальну дальність 120 кілометрів і боєголовку вагою 150 кілограмів.

Джерела в розвідці не назвали точних часових рамок очікуваної доставки ракет Fath-360 до Росії, але зазначили, що це буде скоро. Про стан контракту на ракети Ababil джерела нічого не повідомили.

У США заявляли, що Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО і партнери з «Великої сімки» готові до «швидкої і суворої відповіді», якщо Іран таки передасть Росії ці ракети.

Іранський високопосадовець, який захотів зберегти анонімність, сказав агентству, що Іран продав Росії ракети та безпілотники, але не Fath-360. Однак у Тегерані немає законодавчої заборони на продаж такої зброї.

«Іран і Росія беруть участь у взаємних закупівлях військового обладнання. Те, як кожна країна використовуватиме це обладнання, є винятково її рішенням», — сказав чиновник і додав, що Іран не продавав зброю Росії для використання у війні в Україні.