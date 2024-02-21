Reuters: Іран передав росії сотні балістичних ракет

Іран передав росії близько 400 балістичних ракет класу «земля-земля».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел, половина з яких — іранські.

Зокрема йдеться про ракети сімейства Fateh-110, серед яких нібито й гіперзвукові Zolfaghar. За словами експертів, такі ракети здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Як повідомляє іранське джерело Reuters, поставки почалися на початку січня цього року. Наприкінці минулого року представники збройних сил та служб безпеки Ірану й росії зустрічалися в Тегерані та Москві — ймовірно тоді і заключили угоду про поставку зброї.

Іранський військовий високопосадовець на засадах анонімності сказав, що вже відбулося принаймні чотири поставки ракет, та найближчими тижнями будуть нові. Інший іранський чиновник зазначив, що деякі ракети доставили до росії кораблем через Каспійське море, тоді як деякі транспортували літаком.

«Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку нам забажається» — сказав другий іранський чиновник.

Експерт Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї Джеффрі Льюїс сказав, що ракети Fateh-110 і Zolfaghar є високоточною зброєю.

«Їх використовують, щоб націлюватися на обʼєкти, які мають високу цінність і потребують точного ушкодження», — сказав він, додавши, що 400 боєприпасів можуть завдати значних руйнувань.