Керівник ГУР заперечив передачу росії іранських балістичних ракет

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заперечив передачу Іраном росії балістичних ракет, передає Укрінформ.

Під час спілкування з журналістами на полях форуму «Україна. Рік 2024» у нього запитали, чи передав Іран далекобійні ракети росії. Буданов відповів: «Їх [ракет] немає. Це все не відповідає дійсності».