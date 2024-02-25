Керівник ГУР заперечив передачу росії іранських балістичних ракет

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заперечив передачу Іраном росії балістичних ракет, передає Укрінформ.
Під час спілкування з журналістами на полях форуму «Україна. Рік 2024» у нього запитали, чи передав Іран далекобійні ракети росії. Буданов відповів: «Їх [ракет] немає. Це все не відповідає дійсності».
- 21 лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шість джерел, серед яких три іранських, написало, що Іран відправив росії 400 балістичних ракет класу «земля — земля». Йшлося про ракети сімейства Fateh-110, серед яких і гіперзвукові Zolfaghar. Поставки нібито почалися на початку січня і було вже щонайменше чотири передачі.
- 22 лютого у Вашингтоні заявили, що не мають підтверджень передачі Іраном ракет. Проте переговори між Іраном і рф щодо ракет активно просуваються.