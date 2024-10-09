Соцмережа X повертається у Бразилію після сплати $5 млн штрафу

Верховний суд Бразилії заявив, що скасовує заборону на соціальну мережу X, оскільки вона сплатила всі штрафи на суму $5,1 мільйона, погодилася призначити місцевого представника і заблокувала облікові записи, звинувачені в поширенні дезінформації.

Про це йдеться в заяві Верховного суду.

«X пишається поверненням до Бразилії. Надання десяткам мільйонів бразильців доступу до нашої незамінної платформи було найважливішим протягом усього цього процесу», — так відреагували на судове рішення в X.

Бразилія — один з найбільших ринків для соцмережі в усьому світі, а також найбільший ринок у Латинській Америці з приблизно 22 мільйонами користувачів. Після блокування соціальної мережі бразильці кинулися до конкурентів — Bluesky і Threads, які належать Meta. Так американський мільярдер і власник X Ілон Маск втрачав прибуток і частку на ринку.

Тому після тривалих суперечок Ілон Маск, як пише The New York Times, все ж погодився виконати всі умови Верховного суду Бразилії.

X і Бразилія

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Ілон Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також у країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду і продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового звʼязку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і супутникового інтернет-провайдера Starlink.

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи (19 вересня) у країні після повного блокування. В Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр»