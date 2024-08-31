У Бразилії блокують доступ до соцмережі X

Телекомунікаційний регулятор Бразилії призупинив доступ до соціальної мережі X, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, щоб виконати наказ судді.

Про це передає Reuters.

Соцмережа не призначила в Бразилії законного представника до 29 серпня, як того вимагав суд. Ілон Маск стверджував, що суддя Верховного суду Александр де Мораес намагався запровадити необґрунтовану цензуру, а сам суддя наполягав, що в соцмережах потрібно регулювати хейт.

«Вони закривають джерело правди № 1 у Бразилії», — відреагував Ілон Маск.

Суддя Александр де Мораес дав таким компаніям, як Apple і Google, пʼять днів для видалення X зі своїх магазинів застосунків і блокування соцмережі в системах iOS і Android. Ті, хто використовує VPN для доступу до X, можуть отримати штрафи до $9 тисяч. На це Ілон Маск реагував такими словами: «Александр де Мораес — злий диктатор, який виконує роль судді».

Заборона діятиме, доки X не призначить нового законного представника в Бразилії та не сплатить штрафи сумою майже $3 мільйони за порушення бразильського законодавства.

Також у Бразилії заморозили банківські рахунки провайдера супутникового інтернету Starlink, який постачає компанія SpaceX, що належить Ілону Маску. Тобто тепер він не отримуватиме прибутку з країни. Маск заявив, що Starlink продовжить обслуговувати бразильців, включно з військовими, безкоштовно, «доки це питання не буде вирішено».

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів назвали рішення утиском свободи.

Сама компанія заявила, що не знає, на яких підставах були видані ці накази та які саме пости нібито порушують закон.

А Маск після купівлі Twitter взагалі звинуватив Мораеса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього порушили справу.