X згортає свою діяльність у Бразилії. Соцмережа звинувачує владу країни в цензурі та погрозах арештом співробітникам

Компанія X 17 серпня оголосила, що згортає свою діяльність у Бразилії. Раніше Верховний суд Бразилії почав розслідування проти власника компанії Ілона Маска через відмову блокувати певні акаунти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби соцмережі.

У компанії кажуть, що минулої ночі суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораес погрожував представнику X в Бразилії арештом, якщо соцмережа «не підкориться його цензурним наказам».

«Попри те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наші бразильські співробітники не несуть відповідальності й не контролюють блокування контенту на нашій платформі, Мораес вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії замість того, щоб поважати закон або належну правову процедуру», — йдеться в повідомленні.

У звʼязку із цим компанія вирішила закрити свою діяльність в країні, щоб захистити своїх співробітників.

Водночас соцмережа X залишається доступною для жителів Бразилії.

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів уже назвали рішення утиском свободи.

Сама компанія заявила, що не знає, на яких підставах були видані ці накази та які саме пости нібито порушують закон.

А Маск після купівлі Twitter взагалі звинуватив Мораеса в «нахабній і неодноразовій» зраді конституції й народу Бразилії і пригрозив розблокувати аккаунти. Через це проти нього почали справу.