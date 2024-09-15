Суд в Бразилії стягнув із рахунків компаній Ілона Маска понад $3 мільйони

Верховний суд Бразилії стягнув близько $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X та супутникового інтернет-провайдера Starlink, які належать мільярдерові Ілону Маску.

Про це повідомляє Euronews.

У суді пояснили, що цей крок спрямований на стягнення грошей, розмір яких дорівнює штрафам, які має заплатити компанія Х. Після стягнення коштів банківські рахунки обох компаній розморозили.

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораеса в «нахабній і неодноразовій» зраді конституції й народу Бразилії і пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до соціальної мережі X в країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також в країні ввели штраф у розмірі $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду та продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового зв’язку Starlink.