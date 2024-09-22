У Бразилії можуть відновити доступ до X — Ілон Маск погодився виконати умови суду

Власник забороненої в Бразилії соцмережі X Ілон Макс погодився виконати всі умови Верховного суду країни. Вже наступного тижня соціальну мережу можуть розблокувати в Бразилії.

Про це пише The New York Times.

В X заявили, що вже видалили облікові записи, які вимагав Верховний суд Бразилії через «загрозу бразильській демократії». Соціальна мережа також уже сплатила штрафи та призначила нового офіційного представника в країні.

Водночас Верховний суд Бразилії стверджує, що X не подав офіційних документів, які підтверджували б, що Рейчел де Олівейра Консейсао — новий бразильський представник соцмережі. Щоб подати відповідну документацію, компанія Маска має пʼять днів.

Бразилія є одним із найважливіших міжнародних ринків для X — за оцінками аналітиків, там було понад 20 мільйонів користувачів. Після блокування соціальної мережі бразильці кинулися до конкурентів — Bluesky і Threads, які належать Meta. Так Ілон Маск втрачає прибуток і частину ринку.

Багато облікових записів, які суд Бразилії наказав видалити, належали відомим правим бразильським коментаторам, які свого часу підтримали рішення Маска не виконувати вирок суду. Дехто з них розкритикував його «вчинки» і назвав події «сумним днем для свободи слова».

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді конституції й народу Бразилії і пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до соціальної мережі X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також в країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду та продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового зв’язку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув близько $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X та супутникового інтернет-провайдера Starlink.

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи 19 вересня в країні після повного блокування. У Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр».