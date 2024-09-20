У Бразилії соцмережу X оштрафували на майже мільйон доларів — вона на день обійшла блокування

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи в країні після повного блокування.

Про це повідомляє BBC.

У середу, 18 вересня, бразильські користувачі отримали короткочасний доступ до соцмережі X, заблокованої на території країни за рішенням Верховного суду країни. У четвер, 19 вересня, X повернулася до колишнього провайдера і користувачі знову втратили доступ до неї.

Суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораєс сказав, що змінивши провайдера навіть на короткочасний термін, соціальна мережа використала технічний маневр.

В ABRINT заявили, що X перемикнувся на хмарний сервіс Cloudflare — він використовує динамічні IP-адреси, які постійно змінюються. Такі адреси також використовують банки та сайти держурядів. Тому заблокувати соціальну мережу 18 вересня було складніше, ніж зазвичай.

У X пояснили, що були змушені змінити провайдера після закриття операцій у країні, і це призвело до «ненавмисного й тимчасового відновлення доступу для бразильських користувачів».

«Хоча ми очікуємо, що платформа незабаром знову стане недоступною в Бразилії, ми продовжуємо працювати з бразильським урядом, щоб якнайшвидше повернути її користувачам», — заявили в X.

Що передувало

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді конституції й народу Бразилії і пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до соціальної мережі X в країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також в країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду та продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового зв’язку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув близько $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X та супутникового інтернет-провайдера Starlink