Верховний суд Бразилії каже, що X сплатив штрафи «не в ті банки»

Верховний суд Бразилії заявив, що соціальна мережа X Ілона Маска не сплатила штрафи в потрібні банки. Тому X у Бразилії лишається заблокованою.

Про це пише Reuters.

Як стверджували юристи X, компанія сплатила штрафи правильно. І після цього їхню соцмережу мали б розблокувати на бразильській території.

X уже подав новий запит на відновлення своїх послуг у Бразилії, заявивши, що всі штрафи вже сплачено. У відповідь на це суддя Верховного суду Александр де Мораєс попросив переказати платіж в інший банк — «правильний».

Він також додав, що коли ситуація зі штрафами буде залагоджена, генеральний прокурор Бразилії висловить свою думку про запити команди юристів X у Бразилії, які домагалися відновлення доступу до соцмережі.

X і Бразилія

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів називали рішення утиском свободи.

Ілон Маск після купівлі Twitter звинуватив суддю Верховного суду Александра де Мораєса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього почали справу.

Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також у країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.

Маск відмовлявся виконувати заборону суду і продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового звʼязку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і супутникового інтернет-провайдера Starlink.

Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи (19 вересня) у країні після повного блокування. В Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр»