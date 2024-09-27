Львівський псевдоактивіст Остап Стахів не прийшов на суд, де йому мали обрати запобіжний захід

У Галицькому районному суді Львова 27 вересня мали обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва — він не зʼявився на судове засідання. Наступне засідання призначили на 30 вересня.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

Прокурор каже, що Остапа Стахіва викликали до суду 25 вересня та 27 вересня. Він не з’явився і причин відсутності не повідомив.

За словами судді, Стахіва викликали на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні, тому він не з’явився до суду. Суд не задовольнив клопотання прокурора про привід Стахіва, аргументуючи це тим, що його відсутність на засіданні була із поважної причини.

Суд також відхилив клопотання Стахова про відвід слідчого.

Що передувало

25 вересня в організатора антивакцинаторських протестів і псевдоактивіста Остапа Стахіва проводять обшуки у справі про шахрайство. Того ж дня правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив бійців на небезпеку.

Окрім цього, Стахів організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, вчив учнів протидіяти мобілізації в Україні. «Бабель» раніше писав, що Стахів у квітні 2023 року відкрив платні курси. Стахів прямо заявляв, що ці курси не для майбутньої роботи в медіа, а для «захисту» своїх прав. Після проходження курсу і практичного іспиту він видавав посвідчення «журналіста-правозахисника».

Утім, замість «посвідчення міжнародного зразка» він видав фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.

Справи Стахіва

Проти Стахіва з 2021 року порушена кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників і діяв у мережі, яка координувалася з Росії.

18 листопада того ж року Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу. 30 листопада за Стахіва внесли заставу 998 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

А на початку 2024 року стало відомо, що Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації.