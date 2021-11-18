У Львові суд арештував лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва

Галицький районний суд міста Львів 18 листопада обрав запобіжний захід відомому львівському антивакцинатору, одному з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні Остапу Стахіву. Його відправили у СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

У перерві судового засідання Остап Стахів розповів, що не з’явився на суд 17 листопада, бо був на лікуванні у лікарні на Закарпатті. Звідти його доправили до суду.

«Вони прийшли просто мене скрутили і з лікарні винесли. В мене один із клапанів серця не працює, я можу в будь-який момент померти», – розповідав Стахів.

Вранці біля суду зібралися прихильники та опоненти Стахіва, за порядком слідкувала поліція.