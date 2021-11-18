Во Львове суд арестовал лидера антивакцинаторов Остапа Стахива

Галицкий районный суд города Львов 18 ноября избрал меру пресечения известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахиву. Его отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог в 998 тысяч 800 гривен.
Об этом сообщает «Суспільне».
В перерыве судебного заседания Остап Стахив рассказал, что не явился на суд 17 ноября, потому что был на лечении в больнице в Закарпатье. Оттуда его доставили в суд.
«Они пришли просто меня скрутили и из больницы вынесли. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть», – рассказывал Стахив.
Утром возле суда собрались сторонники и оппоненты Стахива, за порядком следила полиция.
Стахива подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти. Он один из организаторов протестов противников вакцин. Служба безопасности считает, что деятельность сети антивакцинаторов координировалась из России.
- В Киеве 3 ноября противники вакцинации заблокировали правительственный квартал и потребовали отменить карантин. В руках люди держали плакаты с призывом «прекратить обязательную вакцинацию» и «сохранить права человека», а также скандировали «Скажи нет COVID-паспортам» и «Скажи нет обязательной вакцинации».