СБУ объявила подозрение известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву за планы «свержения конституционного строя»

Служба безопасности объявила подозрение известному львовскому антивакцинатору, одному из организаторов антивакцинаторских протестов в Украине Остапу Стахиву. Его подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Об этом сообщили «Бабелю» в пресс-службе СБУ.

«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной «милицией» и «экономикой», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что операции провели сразу в нескольких регионах. Подозрение также объявили одному гражданину РФ. Служба безопасности считает, что деятельность этой сети координировалась из России.

СБУ не называет фамилию «лидера антивакцинаторов», однако львовские СМИ сообщали о том, что обыски правоохранители проводили именно у Стахива.