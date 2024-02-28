«Бабель»: Антивакцинатор Остап Стахів створив мережу прихильників для протидії мобілізації

До 2022 року львівський активіст Остап Стахів був відомим лідером антивакцинаторів, а після початку повномасштабного вторгнення взявся за іншу справу — протидію мобілізації. Про це йдеться у великому аналітичному тексті «Бабеля».

У своїх відео Стахів розповідав, що ТЦК «викрадає і катує людей», а ще — будує концтабори. Один з аргументів — ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду. Незаконні, на думку Стахіва, і повістки. Мовляв, вони неправильно оформлені й використовують незатверджений герб України. Частину цих міфів «Бабель» уже спростовував.

Рух «Права людини», який заснував Стахів, налічує 7 000 підписників у Viber. Але головне — це велика локальна мережа в усіх областях у Viber i Telegram. Людей у Telegram-групах зазвичай небагато, від кількох до 200 осіб. Зате у Viber-групах в Одесі та Києві — понад 3 000 учасників. У цих чатах прихильники Стахіва поширюють його дописи, а також відверту конспірологію. Наприклад, що «сіоністи» хочуть знищити Україну та росію, Національна поліція — це іноземний агент, ЗСУ купують людські органи (навіщо — не уточнюється), а активоване вугілля спричинює рак.

У структурах Стахіва також є ціла мережа закритих чатів у Viber, розповідає «Бабелю» засновник дослідницько-аналітичної групи InfoLight Юрій Гончаренко. Він моніторив медійну активність Стахіва та інших конспірологів з 2022 року.

«У закритих чатах поширювали конспірологію, езотерику, містику, молитви, рішення суду про незаконність ТЦК. Ці чати були потрібні, щоб згуртувати учасників і налаштувати їх на одну хвилю», — розповідає Гончаренко. Згодом доступ до чатів суворо обмежили — стали ретельніше перевіряти учасників.

У березні 2023-го Стахів створив нове ГО — «Обʼєднання правозахисників України» та активно вербує нових членів. Їх він навчає «захищати свої права та свободи». Члени обʼєднання сплачують вступний внесок — 2 500 грн і щомісячні внески по 100 грн. Їм Стахів видає «міжнародні посвідчення правозахисників», які не мають юридичної сили. Але, за словами блогера, посвідчення «захищають» членів ГО від поліції, ТЦК та інших органів. Скільки саме учасників налічує це обʼєднання, невідомо, але в групі в Telegram — 4 000 людей.

Активність Стахіва і команди не обмежується інтернетом. У січні — лютому 2024 року вони активно їздили селами, збирали місцевих і «визволяли людей з полону ТЦК». Наприкінці січня 2024-го група Стахіва приїхала у Березне Рівненської області, щоб «визволити з полону ТЦК» місцевого мешканця Василя Плескача. За словами останнього, працівники ТЦК видали йому повістку, а потім утримували кілька днів і били. Згодом чоловіка відпустили, але команда Стахіва почала писати заяви в поліцію й збирати у селі місцевих. Усі разом вони ходили з питаннями в поліцію і силою вломилися в ДБР.