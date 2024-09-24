Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення підтримали 123 депутати, 58 виступили проти, ще семеро утримались.

Про це повідомляють на сайті парламенту країни.

У документі визнали акт геноциду і зазначили, що відповідальність за нього лежить на радянському режимі часів Йосипа Сталіна.

«Федеральні збори визнають систематичні дії, які ведуть до голоду у великих масштабах і цілеспрямованому порядку та здійснюються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково, як діяння геноциду», — йдеться в підтриманій заяві.

На рішення Швейцарії вже відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він подякував швейцарському парламенту і зазначив, що ця солідарність вшановує памʼять жертв і зміцнює звʼязки між народами України та Швейцарії.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу вважають 92% опитаних українців. Лише 4% не погоджуються з цим, а ще 4% вагаються з відповіддю. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада.