Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення підтримали 123 депутати, 58 виступили проти, ще семеро утримались.
Про це повідомляють на сайті парламенту країни.
У документі визнали акт геноциду і зазначили, що відповідальність за нього лежить на радянському режимі часів Йосипа Сталіна.
«Федеральні збори визнають систематичні дії, які ведуть до голоду у великих масштабах і цілеспрямованому порядку та здійснюються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково, як діяння геноциду», — йдеться в підтриманій заяві.
На рішення Швейцарії вже відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він подякував швейцарському парламенту і зазначив, що ця солідарність вшановує памʼять жертв і зміцнює звʼязки між народами України та Швейцарії.
Що таке Голодомор
Голодомор 1932—1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу вважають 92% опитаних українців. Лише 4% не погоджуються з цим, а ще 4% вагаються з відповіддю. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада.
- У 2006 році Україна визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. У 2016 році Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням зробити те саме.
- До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнала Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.
- У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.