Опитування: 92% українців вважають Голодомор 1932—1933 років геноцидом

Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу вважають 92% опитаних українців. Лише 4% не погоджуються з цим, а ще 4% вагаються з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Соціологи зазначають, що за останні десять років у півтора раза збільшилася кількість респондентів, які погоджуються, що Голодомор є геноцидом українського народу.

Проводячи щорічний моніторинг, компанія досліджувала питання Голодомору з 2010 року — тоді всього 60% опитаних погодилися з тим, що Голодомор 1932— 33 років був геноцидом українського народу.

Дослідження проводили 14—16 листопада серед 1 000 повнолітніх українців у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

Метод опитування: телефонні інтервʼю з використанням компʼютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка не перевищує 3,1%.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932–1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч це 25 листопада.