Кандидати в президенти США Гарріс і Трамп замість дебатів можуть дати окремі інтервʼю

Штаби кандидатки в президенти від демократів Камали Гарріс і кандидата від республіканців Дональда Трампа ведуть переговори з програмою «60 хвилин» на телеканалі CBS News, щоб політики дали окремі інтервʼю замість дебатів.

Про це пише Axios.

Попередньо, інтервʼю хочуть випустити один за одним 7 жовтня як фінал кампанії. Телеканал CBS News — один із найпопулярніших. Він може забезпечити кандидатам у президенти ще одну масову аудиторію за місяць до виборів.

У 2020 році епізод «60 хвилин» з інтерв’ю з Трампом і Байденом зібрав 17,4 мільйона глядачів — найбільшу аудиторію шоу за останні два роки.

Перед цим Камала Гарріс прийняла запрошення американського телеканалу CNN на дебати з Дональдом Трампом 23 жовтня. Однак він відмовився — каже, що проводити ще одні дебати «надто пізно», адже голосування «вже почалося».

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.