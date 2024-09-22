Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовив своїй опонентці від Демократичної партії Камалі Гарріс у повторних дебатах у жовтні.

Про це республіканець заявив під час передвиборчої акції у місті Вілмінгтон штату Делавер, передає американський телеканал CNN.

За словами Трампа, проводити ще одні дебати «надто пізно», адже голосування «вже почалося».

Незадовго до цього віцепрезидентка США, кандидатка на посаду президента Камала Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня.

Якщо пропустили попередні дебати Трампа і Гарріс, то тут «Бабель» зібрав усе головне. Тоді американські виборці, які спостерігали за першими дебатами між кандидатами в президенти США, більшістю віддали перемогу в них Камалі Гарріс.

Вибори в США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс уже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.