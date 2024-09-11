Опитування CNN: Більшість спостерігачів за дебатами кажуть про перемогу Камали Гарріс

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом і кандидаткою від демократів Камалою Гарріс вважають, що вона перевершила свого опонента.

Про це свідчить опитування американського телеканалу CNN, яке провела дослідницька група SSRS.

За словами 63% спостерігачів, Камала Гарріс виступила на сцені краще за Трампа. Із тих, хто ще до дебатів підтримував Гарріс, 96% погодилися, що обраний ними кандидат впорався більш ефективно. Водночас серед усіх прихильників Трампа 69% вважають, що він був кращим за Гарріс.

Погляди виборців також показали динаміку, яка спостерігалася в національних опитуваннях: Трампу більше довіряли в питаннях економіки та імміграції, а Гарріс — у захисті демократії та абортів.

Переважна більшість тих, хто вже визначився з кандидатом, сказали, що дебати не вплинули на їхнє рішення, хоча прихільники Трампа частіше, ніж прибічники Гарріс, казали, що ця подія дала їм підстави для перегляду своєї думки.

Після дебатів спостерігачі повідомили, що думки про Гарріс розділилися: 45% сказали, що сприймають її позитивно, а 44% негативно. До дебатів про позитив казали 39%. Водночас 39% оцінили Трампа позитивно, а 51% негативно.

Результати опитування відображають позицію лише серед тих виборців, які взяли участь в опитуванні та спостерігали за дебатами, і не відображають погляди всієї американської громадськості.