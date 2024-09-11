Кандидати у президенти США Гарріс і Трамп провели дебати. Головні тези

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс і кандидат у президенти від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп провели дебати на телеканалі ABC News, коли залишається вісім тижнів до виборів. Гарріс і Трамп сперечалися про економіку, аборти, імміграцію та зовнішню політику.

Війна в Україні

Дональд Трамп стверджував, що він зможе «врегулювати» війну Росії в Україні протягом 24 годин, якщо його знову оберуть на посаду президента. На запитання модератора, як би він закінчив війну і чи хоче він, щоб Україна виграла війну, Трамп відповів: «Я хочу, щоб війна зупинилася ... гинуть мільйони людей».

Натомість Камала Гарріс наголосила на російсько-українських переговорах і висловила підтримку Україні.

Зовнішня політика

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що «світові лідери сміються з Дональда Трампа». Відповідаючи на це, Трамп похвалив премʼєр-міністра Угорщини, назвавши Віктора Орбана «одним з найшановніших людей» і «жорсткою людиною». Трамп стверджував, що Орбан сказав: «Ти, Трамп — президент, якого вони боялися», нібито маючи на увазі Китай і Росію.

Щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, Гарріс провдовжувала апелювати до тяжкого становища людей в ​​Газі та необхідності звільнити ізраїльських заручників і забезпечити угоду про припинення вогню.

Трамп заявив, що «вона ненавидить Ізраїль» і також ненавидить «арабів», а ще дорікнув Гарріс за те, що вона нібито зневажливо поставилася до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час нещодавнього візиту на Капітолійський пагорб.

Економіка

Камала Гарріс наголосила на своєму плані щодо «економіки можливостей» і рекламувала свої пропозиції щодо підвищення доступності житла і розширення податкової пільги для родин з дітьми. Трамп запропонував запровадити мита від 10 до 20% на більшість товарів, що імпортуються до США, крім китайських товарів, які отримають 60% мита. А ще — знизити корпоративний податок.

Охорона здоровʼя

Дональд Трамп наголосив, що у нього є «концепція плану» заміни Закону про доступне лікування (ACA). Камала Гарріс відповіла, що Трамп десятки разів намагався позбутися ACA, і натомість прорекламувала роботу Адміністрації президента США Джо Байдена, спрямовану на зниження вартості ліків, що відпускаються за рецептом, і регуляцію вартості інсуліну. Вона сказала, що зміцнить ACA, якщо її оберуть президентом.

Колишній президент Дональд Трамп захистив своє рішення підтримати заборону абортів після шести тижнів вагітності і сказав, що «демократи радикальні» у своїй політиці щодо абортів, хоча він вважає, що аборти повинні бути питанням штатів.

Гарріс розкритикувала те, що вона назвала «забороною Трампа на аборти», і заявила, що колишній президент «не повинен вказувати жінці, що робити зі своїм тілом».

Американські медіа припускають, що на цих дебатах перемогла Камала Гарріс.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

Гарріс вже стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.