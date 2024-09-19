Ексуповноважена з прав людини Денісова прокоментувала звинувачення в недостовірному декларуванні

Колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова відреагувала на звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції в незаконному збагаченні та ознаках недостовірного декларування. Каже, що подавала все вчасно та згідно із законом.

Про це Денісова заявила в коментарі «Суспільному».

«Можу сказати тільки одне: є презумпція невинуватості. Це обовʼязок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі та відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати», — заявила Денісова.