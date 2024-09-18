НАЗК знайшло в деклараціях ексомбудсмана ознаки незаконного збагачення на 10 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в колишньої уповноваженої з прав людини ознаки незаконного збагачення на майже 10 мільйонів гривень та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 мільйона гривень.

У НАЗК не назвали імені експосадовиці, але з деталей справи випливає, що йдеться про Людмилу Денісову, яка обіймала посаду омбудсмана з березня 2018 до травня 2022 року.

За результатами перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 мільйона гривень, з яких 2,4 мільйона гривень не відображені у відомості про дохід. За рахунок цього декларантка погасила позику перед банком і вказала 10 мільйонів гривень, нібито отримані як позика від третьої особи.

«Позичальник» заявив, що його попросили оформити надання позики від свого імені експосадовиці, однак таких грошей у нього не було, він їх не передавав.

У декларації за 2023 рік позика збільшилася до 20 мільйонів гривень. Також у цій декларації НАЗК знайшло ознаки незаконного збагачення, коли декларантка отримала гроші з непідтверджених джерел, щоб погасити позику перед банком. Розмір суми перевищує її законні доходи на 9,9 мільйона гривень.

Таким чином, у діях колишньої уповноваженої з прав людини та ексчлена правління Пенсійного фонду України виявили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу та ст. 368-5 ККУ. За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.