Данія передасть Україні додаткові винищувачі F-16 до кінця цього року

До кінця 2024 року Україна отримає чергову поставку винищувачів F-16 від Данії.

Про це заявив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен після візиту в Україну, пише Данське радіо з посиланням на інформагентство Ritzau.

На початку серпня Поульсен підтвердив, що Україна отримала перші літаки F-16. Скільки саме — він не зазначив, однак загалом Данія зобовʼязалася поставити Києву 19 винищувачів.

«Данія відправить Україні додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», — заявив міністр у коментарі Ritzau.

Ні точної дати, ні кількості літаків, які надійдуть Україні, так само не повідомляють.

«Це заради оперативної безпеки», — зазначив Поульсен.