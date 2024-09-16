Данія передасть Україні додаткові винищувачі F-16 до кінця цього року

До кінця 2024 року Україна отримає чергову поставку винищувачів F-16 від Данії.
Про це заявив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен після візиту в Україну, пише Данське радіо з посиланням на інформагентство Ritzau.
На початку серпня Поульсен підтвердив, що Україна отримала перші літаки F-16. Скільки саме — він не зазначив, однак загалом Данія зобовʼязалася поставити Києву 19 винищувачів.
«Данія відправить Україні додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року», — заявив міністр у коментарі Ritzau.
Ні точної дати, ні кількості літаків, які надійдуть Україні, так само не повідомляють.
«Це заради оперативної безпеки», — зазначив Поульсен.
- 31 липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. До цього моменту Україна офіційно не коментувала прибуття літаків.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (42 літаки, частина з них навчальні), Данія (19 одиниць), Бельгія (30 винищувачів F-16 до 2028 року) та Норвегія — 6 літаків F-16.